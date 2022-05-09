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Путин заявил, что РФ не оставили шанса разрешить ситуацию в Донбассе мирными средствами

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Российская Федерация использовала бы возможность разрешить ситуацию в Донбассе мирными средствами, если бы был хоть один шанс. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция
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«Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», — заявил он.

По словам российского лидера, у России не было другого выбора.

«Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются», — сказал Путин, уточнив, что результат спецоперации будет достигнут.

Также он вручил Жоге Звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын.

Ранее во время выступления на параде Победы глава государства отметил, что в связи с тем, что создавалась угроза для России, страна «дала упреждающий отпор агрессии». По его словам, это было правильным решением.

19 апреля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

С середины февраля в Донецкой Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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