СК установит обстоятельства нападения на российского посла в Польше

Следователи центрального аппарата Следственного комитета (СК) России дадут правовую оценку факту нападения на посла Российской Федерации Сергея Андреева и сопровождающих его дипломатов в Польше. Поручение об этом 9 мая дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, установят причастных и примут меры к их привлечению к уголовной ответственности.

Ранее в этот день на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве Андреева, его супругу и группу дипломатов уже заранее поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Андреев сообщил, что он и российские дипломаты серьезно не пострадали в результате нападения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила инцидент. Она подчеркнула: «Нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале».

Москва выразила решительный протест польским властям. МИД Польши заявил, что осознает серьезность инцидента.