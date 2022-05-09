Глава Евросовета приехал в Одессу отмечать 9 мая День Европы

Председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в своем аккаунте в Twitter о том, что приехал в Одессу отмечать 9 мая День Европы. Он также обещал жителям Украины поддержку.

«Я приехал отмечать День Европы в Одессу, в город, о котором Пушкин сказал, что здесь можно почувствовать Европу», — написал политик, добавив, что Европа «стоит вместе с ними».

Страны Евросоюза (ЕС) отмечают годовщину окончания Второй мировой войны 8 мая, так как именно в эту дату в 23:00 вступил в силу первый акт о капитуляции гитлеровской Германии. В СССР из-за разницы во времени в два часа праздник отмечают 9 мая.

Западные страны 9 числа отмечают День Европы — годовщину принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана. Ее принято считать отправной точкой современного понятия о европейской интеграции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. Глава государства назвал это возможностью сделать мощный политический шаг.

По словам украинского лидера, соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в ходе первого после скандала телефонного разговора с ним, передает НСН. Также Зеленский пригласил Штайнмайера в столицу Украины.

Разговор длился 45 минут, президент ФРГ заверил украинского коллегу в полной поддержке Германией Украины.

Ранее, 3 мая, Шольц заявил, что отказ президенту Германии в визите «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив его визита в Киев в обозримом будущем. Он обратил внимание, что Германия оказывает Украине «столько военной и экономической помощи», однако президенту ФРГ Киев отказывает в визите, сообщает телеканал «Звезда».

В ответ украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой, сообщает телеканал «360».

На эти слова Мельника отреагировала глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она призвала Украину «извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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