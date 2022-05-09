Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Петросяну и Винокуру

Власти Латвии на неопределенный срок запретили въезд в страну российским эстрадным артистам Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой. Об этом 9 мая сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан РФ Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал он в Twitter.

25 марта Латвия внесла в черный список шесть российских деятелей культуры. Въезд в Латвию на неопределенный срок также запрещается Тимуру Юнусову, известному под псевдонимом Тимати, певице Юлии Чичериной, актерам Михаилу Боярскому, Сергею Безрукову, Игорю Угольникову и Марии Шукшиной.

В тот же день российский актер и общественный деятель Дмитрий Певцов заявил, что власти Латвии пополнили списки нежелательных в стране людей из России от страха. По его словам, в Латвии боятся людей, которые могут «разбить в пух и прах их русофобскую пропаганду».

23 марта МИД Латвии объявил о том, что включает в список нежелательных лиц 25 российских деятелей культуры. В черный список вошли певцы Николай Расторгуев и Стас Михайлов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущая Тина Канделаки, артист балета Сергей Полунин, актер Владимир Машков и др.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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