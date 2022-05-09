Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами «Оникс» вертолеты ВСУ под Одессой
Политика
Путин вручил отцу погибшего в Донбассе командира «Спарты» звезду Героя
Мир
День Победы отметили в освобожденных городах Донбасса и Украины
Мир
В Херсонской области приступили к выплате пенсий в рублях
Мир
Лукашенко заявил о планах Запада поделить Украину на части
Экономика
Россия нашла новых покупателей на нефть
Экономика
Путин поручил создать группу для выработки механизмов в валютном регулировании
Общество
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве
Мир
Глава Евросовета приехал в Одессу отмечать 9 мая День Европы
Мир
Путин выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации
Мир
СК установит обстоятельства нападения на российского посла в Польше
Сюжет:

Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Петросяну и Винокуру

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Латвии на неопределенный срок запретили въезд в страну российским эстрадным артистам Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой. Об этом 9 мая сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Санкции выжимают все соки из тех, кто их применяет»
Президент торгово-экономического совета США–Куба Джон Кавулич — о последствиях антироссийских ограничений для всех сторон

«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан РФ Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал он в Twitter.

25 марта Латвия внесла в черный список шесть российских деятелей культуры. Въезд в Латвию на неопределенный срок также запрещается Тимуру Юнусову, известному под псевдонимом Тимати, певице Юлии Чичериной, актерам Михаилу Боярскому, Сергею Безрукову, Игорю Угольникову и Марии Шукшиной.

В тот же день российский актер и общественный деятель Дмитрий Певцов заявил, что власти Латвии пополнили списки нежелательных в стране людей из России от страха. По его словам, в Латвии боятся людей, которые могут «разбить в пух и прах их русофобскую пропаганду».

23 марта МИД Латвии объявил о том, что включает в список нежелательных лиц 25 российских деятелей культуры. В черный список вошли певцы Николай Расторгуев и Стас Михайлов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущая Тина Канделаки, артист балета Сергей Полунин, актер Владимир Машков и др.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022