Маршала СССР Ивана Конева лишили звания почетного гражданина Праги

Пражские власти лишили в понедельник маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина чешской столицы, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил телекала CT24.

Конев был советским военачальником и советским маршалом. В конце Второй мировой войны он принимал участие в освобождении Праги, части Польши, Силезии и Саксонии.

Инициатором лишения Конева статуса почетного гражданина стал мэр Праги Зденек Гржиб.

Решение было поддержано пражскими депутатами единогласно.

Решение столичного магистрата может пересмотреть Городской совет Праги, являющийся высшим органом муниципального самоуправления.

3 апреля 2020 года власти района Прага-6 демонтировали памятник Ивану Коневу. В Москве негативно восприняли данный поступок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выражает сожаление и рассчитывает на восстановление памятника, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии. По ее словам, вопрос о судьбе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге не должен был решаться без согласования с Москвой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.