МИД Польши признал серьезность ситуации с нападением на посла РФ

МИД Польши признал, что «осознает серьезность ситуации» в связи с нападением на посла России Сергея Андреева. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

«Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней», — сказал Ясина в понедельник, 9 мая.

Ранее в этот день на посла РФ в Польше напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок. Отмечается, что потерпевшие смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

Москва на это выразила решительный протест польским властям.

Инцидент прокомментировала ранее в понедельник и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что жителям европейских стран должно быть страшно от собственного отражения в зеркале, так как «их выбор курса на реинкарнацию фашизма уже очевиден». Она также добавила, что русский народ невозможно запугать обнаженным кровавым лицом поклонников неонацизма.

Российская дипмиссия в День Победы в Великой Отечественной войне планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. Тем временем в российском посольстве уведомили, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».