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Герой РФ Красов прокомментировал выступление Путина на Красной площади

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Герой РФ, полковник, первый зампред Комитета ГФ ФС РФ по обороне, член правления Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация Героев», участник боевых действий на Северном Кавказе Андрей Красов прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на параде Победы.

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Герой Российской Федерации согласился с тем, что Россия, как сказал президент, относится с почтением и уважением к другим народам, которые внесли свой неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Путин имел в виду и американских военнослужащих, и британских военнослужащих, и военнослужащих Франции.

«Мне понравилось то, что президент сказал в отношении военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Для нашей истории важен каждый защитник нашего отечества, важны ополченцы Минина и Пожарского, воины, которые сражались на Бородинском поле, для нас важны наши героические отцы и деды, которые сражались на фронтах войны и освободили от коричневой чумы не только нашу страну, но и принесли свободу и независимость в страны Европы. К сожалению, они почему-то начали забывать о том, какой вклад боец и командир красной армии сделал в освобождение их стран», — подчеркнул Красов.

Также он привел слова главы государства о том, «что мы все задачи можем решить потому, что мы сплотились, сплотились внутри себя», и сказал, что Западу не удалось расстроить между собой народы, проживающие на территории России.

«Мы, в отличие от западных стран, сателлитов Америки, мы не отказываемся ни от своей истории, ни от своего языка, ни от духовных и культурных ценностей наших народов. В этом наша сила потому, что мы едины и из-за этого мы непобедимы», — заключил полковник.

На Красной площади в Москве 9 мая прошел традиционный главный военный парад Победы при участии 11 тыс. военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции в Донбассе.

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