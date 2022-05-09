Экс-премьер Франции Фийон приговорен к четырем годам тюрьмы

Апелляционный суд Парижа признал бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона виновным в растрате государственных средств, соучастии и сокрытии нецелевого использования корпоративных активов и приговорил к четырем годам тюремного заключения. Об этом 9 мая сообщил телеканал BFM.TV.

Политик и его супруга Пенелопа предстали перед судом в ноябре прошлого года за «растрату государственных средств», «соучастие и сокрытие корпоративных активов». Пенелопа Фийон приговорена к двум годам условно за фиктивное трудоустройство.

В июне 2020 года исправительный суд Парижа вынес решение в отношении Фийона — его признали виновным в фиктивном трудоустройстве своей супруги. Пенелопа Фийон была также признана виновной в соучастии в правонарушении и сокрытии растраты государственных средств.

Политику назначили пять лет лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме. Его жена была приговорена к условному трехлетнему тюремному сроку. В отношении супругов был назначен штраф в размере €375 тыс. каждому.

Уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию осенью 2021 года. Генеральный прокурор потребовал для Фийона пять лет лишения свободы, четыре из которых будут отсрочены, и €375 тыс. штрафа. Для его супруги потребовали два года лишения свободы условно и штраф в размере €100 тыс.

Расследование началось в январе 2017 года, когда стало известно, что Пенелопа Фийон была нанята в качестве помощницы своего мужа, а затем его заместителя в течение трех периодов с 1998 по 2013 год. Расследование завершилось в 2018 году

По словам пары, женщина трудилась в Сарте, выполняя «нематериальную», но очень «реальную» работу. Адвокат Фийона Ме Антонен Леви, призвал к освобождению супруги Фийона, сославшись на более чем 40 свидетельств о реальной работе женщины.