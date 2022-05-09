Мизулина назвала фейки чумой нацизма

«Чума нацизма» на сегодняшний день вновь распространилась по всему миру. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она пояснила, что в интернете сейчас стремительно растет количество фейковой информации.

«Мы, конечно, как поколение внуков, правнуков победителей просто обязаны пресечь распространение этой инфекции, этой беды по всему миру. С момента начала спецоперации мы занимаемся мониторингом различных фейков, дезинформации, лжи вообще о нашей стране России, о русских, о военнослужащих, более 8 млн фейков мы на данный момент уже выявили такого рода. И более 200 тыс. из них связаны с темой и Дня Победы, и «Бессмертного полка», — отметила Мизулина в понедельник, 9 мая, после парада Победы на Красной площади в Москве.

Она подчеркнула, что за прошедшие две недели Лига безопасного интернета во время мониторинга этой ситуации выявила не только поддельной информации в Сети, но и призывы к различным провокациям.

«Но я надеюсь, что сегодня тем не менее всё пройдет спокойно, гладко и люди смогут радостно выйти и на «Бессмертный полк» и вообще на улицу отпраздновать наш Великий праздник, все вот эти факты, которые мы выявляли, мы передавали в правоохранительные органы, для того чтобы они эти сигналы отрабатывали», — сказала она.

По ее мнению, больше всего фейки распространяли с территорий Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Нидерландов. При этом Мизулина отметила, Россия также грешит этим.

3 марта сообщалось, что в связи со спецоперацией по защите Донбасса, которую начала Россия 24 февраля, эксперты РФ с помощью системы искусственного интеллекта нашли почти 1,5 млн фейков.