В Италии запретили использовать поставляемое Киеву оружие для ударов по РФ

Вооружение, которое Италия поставляет Украине, не может использоваться для нанесения ударов по российской территории, это станет эскалацией конфликта. Об этом 9 мая заявил глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо.

По его словам, Италия продолжит поддержку украинской армии.

«Но мы не можем думать о том, чтобы поставлять ей оружие, которым можно было бы поразить российскую территорию, это означало бы провоцирование эскалации. Эскалация должна быть дипломатической», — сказал политик в эфире телеканала Rai3.

На прошлой неделе глава минобороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил о намерении страны предоставить Украине вооружение «для нейтрализации» позиций российских войск. По его словам, итальянское правительство разработало два межведомственных декрета, которые определили тип и количество военной техники и средств для обеспечения и укрепления оборонительных усилий Украины.

В состав поставок вошли системы противотанкового вооружения, системы ПВО ближнего радиуса, минометов, артиллерийские снаряды и вспомогательного снаряжения, подробности засекречены.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите населения Донбасса страны Запада увеличили поставки вооружений Киеву. Так, 6 мая президент США Джо Байден объявил о новых поставках военной помощи Украине, в составе которой артиллерийские боеприпасы, радары и оборудование.

11 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предоставлении Украине артиллерийских установок Caesar. Он подчеркнул, что Франция продолжит поставки вооружений Украине и в будущем.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

28 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал нападение Украины на объекты на территории РФ законным и соответствующим международному праву.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, где существенно обострилась ситуация в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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