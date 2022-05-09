Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно

Россия использовала бы любой шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, но его не дали. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с Артемом Жогой, отцом погибшего в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», — отметил Путин.

Президент России также отметил, что планы спецоперации выполняются и ее цели несомненно будут достигнуты.

Ранее в этот же день Путин заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессорам на Украине. Это стало единственно правильным решением, отметил он. Глава российского государства также указал, что военнослужащие сражаются за людей в Донбассе и безопасность родины.

15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса. В тот же день постоянный председатель РФ при ООН Василий Небензя указал, что прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда выдвинутые Москвой требования по отношению к Киеву будут реализованы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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