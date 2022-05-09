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Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россия использовала бы любой шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, но его не дали. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с Артемом Жогой, отцом погибшего в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция
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«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», — отметил Путин.

Президент России также отметил, что планы спецоперации выполняются и ее цели несомненно будут достигнуты.

Ранее в этот же день Путин заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессорам на Украине. Это стало единственно правильным решением, отметил он. Глава российского государства также указал, что военнослужащие сражаются за людей в Донбассе и безопасность родины.

15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса. В тот же день постоянный председатель РФ при ООН Василий Небензя указал, что прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда выдвинутые Москвой требования по отношению к Киеву будут реализованы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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