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Блокадную драму «Африка» увидят в 76 странах мира

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Фото: Коннект фильм
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В День Победы блокадную драму «Африка», рассказывающую о судьбе семьи семилетнего мальчика в 1943 году, увидят зрители 76 стран мира.

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По сюжету картины, женщина с тремя детьми живет в деревне на окраине Ленинграда. Чтобы выжить, Егорка со своим старшим братом отправляются в заминированный лес. Но вместо дичи встречают там боевую овчарку. Мальчикам пришлось сделать выбор: спасти семью или собаку.

«Сама история подобна притче. Я никогда подобное не читала и не видела. Когда предложили ознакомиться со сценарием, долгого ответа от меня не пришлось ждать», — рассказала журналистам актриса Екатерина Гусева.

Фильм, вышедший в прокат 9 мая, покажут более чем в тысяче кинотеатрах по всей России. Ленту показали и на телеканале СТС после трансляции парада Победы. Также картину могут увидеть, в частности, в Австрии, Венгрии, Испании, Сербии, Турции, Польше, Египте, Индии, Китае, Японии, Аргентине.

«По запросу Россотрудничества мы передали копии фильма для показа в Русских домах нескольких десятков стран мира», — отметил продюсер картины Эльбор Чернов.

В прокате «Африка» будет идти неделю. Драма стала частью национального проекта «Культура».

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