В ЛНР на подлете к Новой Астрахани сбита ракета «Точка-У»

В Луганской Народной Республике (ЛНР) подразделения ПВО сбили на подлете к селу Новая Астрахань ракету, выпущенную из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 9 мая в Telegram сообщила Народная милиция (НМ) ЛНР.

«В день празднования Великой Победы укрофашистские националистические формирования, с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 «Точка-У», осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань», — говорится в сообщении.

Жертв нет, сработала система экстренного оповещения населения.

По информации НМ ЛНР, в результате обстрела повреждены здания почты, больницы и близлежащие частные домостроения. На месте инцидента работают подразделения МЧС и военной комендатуры НМ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что украинские военные нанесли ракетный удар по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области 7 мая. Был разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда.

7 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Ясиноватую. Было выпущено 10 ракет.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведение специальной операции по защите Донбасса. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».