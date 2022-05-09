Полмиллиона газет «Комсомольской правды» ко Дню Победы раздали на Донбассе

Бесплатные спецвыпуски с актуальной и полезной информацией получили жители освобожденных Донбасса и территорий Украины.

- Общий тираж составил 470 тысяч экземпляров. Отдельные варианты спецвыпуска напечатаны для каждого региона. Один – для жителей ЛНР. Другой – для ДНР. Еще вариант – для украинцев, проживающих на территории освобожденной Херсонской области и для Мариуполя. Еще один – для военных, - рассказала заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», издатель специальных выпусков Ирина Дегтярева. – Министерство обороны помогло нам с распространением.

«Комсомолка» постаралась максимально подстроить свои выпуски под интересы населения в каждом из этих регионов.

- Учитывая, что во многих местах связь как таковая прерывистая, интернета часто нет, поэтому люди не могу получать эту информацию. «Комсомолка» решила помочь людям сориентироваться в этой очень непростой ситуации, когда совсем рядом еще идут бои, рассказал в эфире Радио "КП" заместитель главного редактора "Комсомольской правды" по спецпроектам Алексей Белянчев. - Мы пошли по принципу, любимому «Комсомолкой», ее читателями. Самое главное, что мы туда даем четкую, понятную, простую, полезную информацию. Сейчас у людей очень много проблем, особенно там, где территории освобождены. Во-первых, многие сейчас встречаются с родственниками, которые проживали в Донецкой, в Луганской народных республиках. И у людей вопросы простые: как получить гражданство ЛНР или ДНР? Возможно ли там получить гражданство Российской Федерации? Какие деньги ходят? Понятно, что люди на тех территориях пользовались гривной. Как восстановить связь? Как получить гуманитарную помощь? Там ответы на очень многие вопросы. Тираж будут передавать туда, куда смогут довезти, в те зоны, которые освобождены, и бесплатно раздавать жителям наш спецвыпуск.

Для такого тиража главной задачей было не собрать материалы для того или иного региона и даже не напечатать, а доставить газеты вовремя. В те места, где, зачастую, даже привычная телефонная связь – вопрос прошлого и будущего, но не настоящего.

Кстати, помимо этого спецвыпуска, "Комсомолка" давно и прочно обосновалась в Донбассе, вот уже семь лет после возникновения ДНР, регулярно в режиме большой "КП" выпуская "Комсомольская правда Донецк". И там у нас есть местная редакция с талантливыми местными журналистами, которые все эти годы работают для жителей Донбасса.

- Мы уверены, что скоро "Комсомолка" на постоянной основе будет выходить не только в Донецке, но и в Луганске, и в Херсоне, и в Мариуполе, и в других городах, - заявила Ирина Дегтярева.

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