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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 мая, после парада на Красной площади возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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Глава государства по традиции пешком в окружении охраны прошелся до Александровского сада. Прах неизвестного советского воина перевели из братской могилы под Москвой к Кремлю в 1966 году. Почетный караул к объекту культурного наследия «Пост номер 1» установили спустя 31 год, а в 2009-м присвоили памятнику статус общенационального мемориала воинской славы.

9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве проходит главный военный парад. Он начался с вынесения российского триколора и Знамени Победы под песню «Священная война». Российский лидер Владимир Путин выступил на параде, произнеся речь по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы в России проходят парады в 28 городах. По информации Минобороны, в них задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Для организации праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.

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