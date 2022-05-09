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Путин заявил, что Россия гордится вкладом американских ветеранов в победу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия гордится вкладом американских ветеранов в победу над фашизмом. Об этом заявил президент РФ на параде Победы в понедельник, 9 мая.

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«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу», — сказал российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что Россия чтит «всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов, — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм».

На Красной площади в Москве 9 мая проходит главный военный парад Победы при участии 11 тыс. военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции в Донбассе.

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