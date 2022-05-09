Путин указал на нежелание западных стран идти на диалог с Россией
Страны блока НАТО не захотели идти на честный открытый диалог, к которому призывала Россия. Они просто не захотели ее услышать, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Параде Победы 9 мая.
«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — сказал глава государства.
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