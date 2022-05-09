Запорожье впервые за долгие годы празднует День Победы. До этого киевскими властями было ликвидировано даже само название великого праздника. О праздновании сообщает журналист «Известий» Мери Бадунц в понедельник, 9 мая.

Она рассказала, что в рамках празднования 77-й годовщины Великой Победы впервые за долгие годы здесь организовываются торжественные мероприятия. Журналист сообщила о возложении цветов к мемориалу «Братское кладбище», а также о том, что в городе «впервые горит Вечный огонь».

«Вообще последние годы мелитопольцам предлагали отмечать день примирения. Но смириться с этим жители не хотели», — добавила Бадунц.

Помимо этого, корреспондент рассказала о проведении «Бессмертного полка». Она отметила, что до сегодняшнего дня на Украине эта акция никогда не организовывалась. Сообщается, что акция собрала 8 тыс. человек.

1 мая в Мелитополе в Запорожской области над центральной площадью подняли Знамя Победы. Этому на протяжении нескольких лет препятствовали украинские власти, рассказал корреспондент «РИА Новости».

14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

В середине апреля отмечалось, что Мелитополь находится под охраной росгвардейцев.

25 апреля корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что мирная жизнь возвращается в Мелитополь, вместе с ней и спорт. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, хотя бывшие власти города пытались этому помешать. Теперь в городе вновь будут тренировать детскую хоккейную команду. Кроме того, планируют открыть секцию фигурного катания.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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