Корреспондент «Известий» показал технику, готовящуюся к параду Победы

Корреспондент «Известий» Максим Прихода показал военную технику, которая выстроилась на Тверской улице в Москве для участия в параде по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Журналист показал бронированный транспорт, реактивные системы залпового огня танки. Так, например, представлена мощнейшая реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» с новой системой управления огнем, спутниковой навигацией и системой расчета баллистических показателей.

В параде принмут участие около 11 тысяч военных, будут задействованы 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов.

Командует парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Одна из главных особенностей парада в 2022 году — участие в механизированной колонне парадного расчета участников спецоперации в Донбассе на боевой технике.