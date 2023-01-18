День Победы 2023: сколько лет, мероприятия, выходные
Во вторник, 9 мая 2023 года, россияне отпразднуют 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Программа мероприятий будет опубликована на нашем сайте, следите за обновлениями в разделе «День Победы».
Этот день — государственный праздник и выходной. На работу и учебу граждане отправятся на следующий день, в среду, 10 мая.
В минувшем году на Красной площади в Москве проходил главный военный парад. Он начался с вынесения российского триколора и Знамени Победы под песню «Священная война». В нем приняли участие около 11 тыс. военных, задействовали 131 единицу военной техники.
Во второй половине дня россияне смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка» и посетить концерты.
Вечером, в 22:00, небо над Москвой украсил праздничный салют, к которому привлекли более 70 самоходных пусковых установок. Использовали более 11 тыс. фейерверочных изделий.