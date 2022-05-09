В Москве на Красной площади начался парад Победы

9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве проходит главный военный парад. Он начался с вынесения российского триколора и Знамени Победы под песню «Священная война».

В нем принимают участие около 11 тыс. военных, задействованы 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов.

Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Одна из главных особенностей парада в 2022 году — участие в механизированной колонне парадного расчета участников спецоперации в Донбассе на боевой технике.

Завершится парад пролетом авиации. В небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь», воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.

Восемь истребителей «нарисуют» в небе над Красной площадью букву Z в поддержку российских военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Вечером в этот день в 22:00 (мск) россиян ждет праздничный салют, к которому привлекут более 70 самоходных пусковых установок. Будет использовано более 11 тыс. фейерверочных изделий.

Помимо Москвы, торжественные парады состоятся в 27 городах России.

Во второй половине дня россияне смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка» и посетить концерты. Вечером на 36 площадках столицы прогремят салюты.

Подробная программа мероприятий 9 Мая — в материале «Известий».