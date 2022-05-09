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Более 2 тыс. военных приняли участие в параде Победы во Владивостоке

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая по главной площади Владивостока. В годы войны около 140 тыс. бойцов Тихоокеанского флота сражались за победу.

В праздничном шествии участвовало более двух тысяч человек: сперва прошли подразделения Тихоокеанского флота. За пешими расчетами следовала колонна военной техники. В этом году механизированную колонну открыл легендарный танк времен ВОВ — Т-34.

Затем торжественное мероприятие переместилось в городские скверы, парки и завершилось большим праздничным концертом на главной площади Владивостока.

В Москве к праздничному параду только готовятся. Принимающая участие в параде Победы военная техника выехала к Красной площади. Главное событие 9 Мая — парад Победы в честь 77-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне — в столице начнется в 10:00 мск под бой кремлевских курантов.

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