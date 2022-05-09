Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска

После небольших боевых столкновений с российскими военнослужащими из Лисичанска ушла, оставив позиции, целая бригада бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Сегодня союзными войсками (ЛНР и РФ) взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта», — также рассказал Мирошник в своем Telegram-канале.

Сейчас бои идут за Лисичанск и соседний с ним Северодонецк. Дипломат заявил, что в весь пригород и населенные пункты с востока от Северодонецка зачищены от боевиков, на город идет наступление.

«На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению», — подчеркнул Мирошник.

Днем ранее дипломат сообщал, как Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная. Этот город находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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