Прямой эфир
Общество
Более 2 тыс. военных приняли участие в параде Победы во Владивостоке
Общество
Принимающая участие в параде военная техника выехала к Красной площади
Мир
В Харьковской области ко Дню Победы облагородили памятник советскому солдату
Мир
Память павших в ВОВ солдат почтили в прифронтовом селе под Харьковом
Общество
В МЧС заявили о более 50 крупных лесных пожарах площадью более 16 тыс. га
Экономика
Итальянский министр заявил о переключении ЕС на «военную экономику»
Экономика
Билл Гейтс предупредил о глобальном замедлении экономики из-за Украины
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием 9 Мая
Мир
Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя более 170 человек
Экономика
Продовольственные союзы ФРГ предупредили о риске нехватки продуктов питания
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве и области 9 мая
Сюжет:

В канун Дня Победы танкист спецоперации в Донбассе встретился с танкистом ВОВ

0
Танкист спецоперации в Донбассе встретился с танкистом ВОВ
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командир танка Т-72, старший сержант Марат Халиков с позывным «Ас», чемпион мира по танковому биатлону, в канун Дня Победы встретился с коллегой — танкистом Великой Отечественной войны 98-летним сержантом Ибрагимом-пашой Садыковым. О чем говорили два танкиста, рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Командир танка Халиков, участвуя в спецоперации по защите Донбасса, получил осколочные ранения глаз, но продолжил сражаться, вывел экипаж из плотного огня, на руках вынес сослуживца. Сержант Садыков получил ранение под Севастополем, освобождал Киев и Львов. Накануне 9 Мая молодой танкист пришел поздравить ветерана — они обнялись, словно знают друг друга много лет.

Ибрагим-паша Садыков прошел всю войну. Однажды полез в подбитый танк спасать механика.

«А он, оказывается, вышел из нижнего люка, и тут он вспыхнул. Пламя меня прихватило. Вот ожоги, но я не ушел с фронта», — рассказал ветеран.

Легендарный Т-34 для своего времени — феноменальная разработка. Один из экземпляров и сегодня не только заводится, едет. Маневренность, защищенность и огневая мощь Т-34 сделали его революционным.

«Когда немцы захватили первые экземпляры, их привезли в Германию и на полигоне Куммерсдорфа Гитлер сказал: хочу видеть такой же. То есть он признал, что это был лучший танк той войны», — отметил коллекционер Вячеслав Лен.

Военнослужащие России, участвующие в спецоперации по защите населения Донбасса, накануне Дня Победы получили письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями от ветеранов Великой Отечественной войны. Конверты воинам в освобожденные Херсонскую область и Мелитополь доставили добровольцы #МыВместе из числа участников «Молодежки ОНФ» во главе с депутатом Госдумы, руководителем всероссийской команды Игорем Кастюкевичем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022