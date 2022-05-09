В канун Дня Победы танкист спецоперации в Донбассе встретился с танкистом ВОВ

Командир танка Т-72, старший сержант Марат Халиков с позывным «Ас», чемпион мира по танковому биатлону, в канун Дня Победы встретился с коллегой — танкистом Великой Отечественной войны 98-летним сержантом Ибрагимом-пашой Садыковым. О чем говорили два танкиста, рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Командир танка Халиков, участвуя в спецоперации по защите Донбасса, получил осколочные ранения глаз, но продолжил сражаться, вывел экипаж из плотного огня, на руках вынес сослуживца. Сержант Садыков получил ранение под Севастополем, освобождал Киев и Львов. Накануне 9 Мая молодой танкист пришел поздравить ветерана — они обнялись, словно знают друг друга много лет.

Ибрагим-паша Садыков прошел всю войну. Однажды полез в подбитый танк спасать механика.

«А он, оказывается, вышел из нижнего люка, и тут он вспыхнул. Пламя меня прихватило. Вот ожоги, но я не ушел с фронта», — рассказал ветеран.

Легендарный Т-34 для своего времени — феноменальная разработка. Один из экземпляров и сегодня не только заводится, едет. Маневренность, защищенность и огневая мощь Т-34 сделали его революционным.

«Когда немцы захватили первые экземпляры, их привезли в Германию и на полигоне Куммерсдорфа Гитлер сказал: хочу видеть такой же. То есть он признал, что это был лучший танк той войны», — отметил коллекционер Вячеслав Лен.

Военнослужащие России, участвующие в спецоперации по защите населения Донбасса, накануне Дня Победы получили письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями от ветеранов Великой Отечественной войны. Конверты воинам в освобожденные Херсонскую область и Мелитополь доставили добровольцы #МыВместе из числа участников «Молодежки ОНФ» во главе с депутатом Госдумы, руководителем всероссийской команды Игорем Кастюкевичем.