Прямой эфир
Сюжет:

«Известия» показали работу беспилотников по позициям ВСУ в Донбассе

0
Дрон
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Семен Еремкин 9 мая показал, как военнослужащие в Донецкой Народной Республике с помощью дронов следят за перемещениями и действиями украинских боевиков, а также борются с их беспилотниками.

Боец под позывным «Белорус» выполняет на поле боя важную миссию — он управляет дроном, который корректирует огонь российских и донецких военных, а также борется с беспилотниками противника. В его распоряжении есть дрон, которым он управляет с помощью дистанционного пульта. Работа нелегкая и требующая большой осторожности — украинские боевики активно используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы лишить «Белоруса» техники. Украинская РЭБ работает настолько активно, что есть риск вычисления траектории полета дрона.

Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Вместе с бойцом под позывным «Каштан» «Белорус» работает как корректировщик огня. На этот раз они давали цели минометам и пушкам Д-20, но помимо этого у них была и особая миссия.

При помощи сделанного своими руками устройства сброса «Белорус» регулярно раскидывает над позициями украинских боевиков листовки, на которых даны инструкции, как правильно сдаться в плен, чтобы выжить. Красным написано: «Выбрать жизнь». Пожалуй, это самые важные слова.

«Белорус» не только управляет дроном, но и сбивает чужие. Для борьбы с дронами противника у него есть специальный радар для БПЛА «Аэроскоп», а также потиводроновая пушка — российская разработка. Все они хорошо показывают себя в борьбе с дронами противника: после обнаружения радаром нужно всего пару минут, чтобы вывести аппараты противника из строя.

6 мая корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как российские военные используют трофейный танк Вооруженных сил Украины, чтобы отбивать атаки противника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022