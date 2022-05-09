В селах Харьковской области помнят цену победы в Великой Отечественной войне. Один из мемориалов ко Дню Победы привели в порядок российские военные и жители близлежащего поселения, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в понедельник, 9 мая.

На постаменте — фамилии тех, кто не вернулся с полей сражений. Надпись «Вечная память героям» — на русском и украинском языках. Памятник советскому солдату не просто уцелел. Воин на постаменте блестит.

«В прифронтовом селе на Харьковском направлении чтят память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. К празднику Великой Победы российские военные с местными жителями привели стелу в порядок: отмыли, почистили, скосили траву вокруг, покрасили ограду», — рассказал журналист.

Российские военные как никто понимают цену победы. Они ежедневно, рискуя жизнью, борются с радикалами. Сегодня они отдают дань памяти героям-победителям прошлого.

«Не было бы тех побед, не было бы тех успехов советских солдат, офицеров, граждан. Не известно, как бы мы сейчас жили, чем бы занимались и были ли вообще», — поделился военнослужащий Вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ 9 мая рассказало о непростых решениях российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса при внезапной встрече с противниками или диверсантами. Ведомство представило троих героев, чьи действия помогли освободить поселения от радикалов и сберечь сослуживцев от гибели в бою.