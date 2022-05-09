Володин заявил о признании успехов спецоперации России на Украине со стороны G7

Заявление о недопустимости «победы России» на Украине странами-участницами «Большой семерки» можно расценить как признание успехов спецоперации на Донбассе. Об этом 8 мая сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так политик расценил заявление лидеров стран G7 о том, что они намерены «не допустить победы» России. Володин уточнил, что Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония выступают против демилитаризации и денацификация Украины, ее внеблокового и безъядерного статуса, а также права народов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на самоопределение.

«Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом [России Владимиром Путиным] инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа. Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», — подытожил политик в своем Telegram-канале.

23 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Россия может добиться поставленных целей в ходе спецоперации в Донбассе. Глава британского правительства спрогнозировал, что спецоперация может продлиться до конца следующего года, и призвал западные страны сформулировать новый список мер, которые они могли бы предпринять против России.

6 апреля командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин во время вручения военнослужащим государственных наград заявил, что все боевые задачи первого этапа спецоперации по защите Донбасса были успешно выполнены.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».