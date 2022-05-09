Foreign Policy рассказала о недовольстве Африки давлением Запада

Страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления западных стран в вопросе введения антироссийских санкций, сообщило издание Foreign Policy.

Страны Запада раздражены тем, что Африка, имеющая обширные экономические и военные связи с Россией, не торопится присоединяться к антироссийским санкциям, а сохраняет нейтралитет. Одним из ярких моментов, демонстрирующих приверженность нейтральной позиции Африки, можно считать отказ Африканского союза просьбе президента Украины Владимира Зеленского выступить перед их представителями, замечает Foreign Policy в публикации от 5 мая.

Страны Африки не желают присоединяться к санкциям против Москвы, так как являются одним из крупнейших импортеров российских продуктов питания и российских энергоресурсов.

2 мая агенство Bloomberg сообщило о том, что Евросоюз планирует обратиться к Африке с просьбой заменить импорт российского газа на фоне введенных против Москвы ограничений.

12 апреля доцент РУДН Хаджимурад Белхароев выразил опасение, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна, что прямо ударит по продовольственной безопасности Африки. Белхароев напомнил, что на Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, поэтому, по его мнению, заменить этот объем не представляется возможным.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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