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Сенатор Пушков: в Китае готовятся к «высококонфликтному» XXI веку

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Китай готовится к «высококонфликтному» XXI веку, однако источник конфликтности находится «не на Востоке». Такое заявление сделал 8 мая сенатор Алексей Пушков.

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«Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир «под себя» и «похожий на себя», но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их», — написал в своем Telegram-канале Пушков.

Политик указал на то, что Соединенные Штаты Америки обнаружили это в Ираке, Сирии и Афганистане, из которого «позорно и символично бежали», не сумев «подломить» страну «под себя».

Все эти выводы Пушков сделал на основе публикации китайской газеты Global Times, в которой утверждалось, что страны Запада не остановятся на Украине, а продолжат политику, провоцирующую кризис по всему миру, так как эти страны постоянно нуждаются в «новых врагах». В публикации отмечается и непринятие Западом чего-то «непохожего на себя».

8 мая обозреватель Томас Райхарт обратил внимание на изменения в отношениях Германии и Китая. Он отметил, что пора попрощаться с наивностью и признать агрессивные амбиции Пекина стать великой страной.

За день до этого в Пентагоне сообщили, что американские власти продолжают считать КНР своим основным соперником. Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что Пекин является основным вызовом для Вашингтона несмотря на то, что стратегия нацобороны в полной мере учитывает угрозу и со стороны России.

18 марта председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Штаты отказаться от столкновений и противостояний. Он также заявил, что Соединенные Штаты вместе с Китаем должны нести ответственность за поддержание мира и стабильности на всей планете.

28 февраля Китай отказался поддержать новые санкции против РФ. Уточнялось, что КНР выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

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