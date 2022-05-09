Прямой эфир
Сюжет:

Летчики-участники спецоперации присоединились к «Бессмертному полку»

0
Летчик у вертолета
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летчики, принимающие участие в специальной операции по защите Донбасса, 9 мая присоединились к акции «Бессмертный полк», о чем сообщило Министерство обороны РФ.

В честь Дня Победы пилоты разместили на бортах своих вертолетов портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Сегодня, в этот святой и великий праздник, мы экипажем вертолета приняли решение участвовать в акции «Бессмертный полк» и разместили фотографии наших ветеранов на вертолет и отправились на выполнение боевой задачи вместе с ними», — поделился летчик Сергей.

Он выразил ветеранам благодарность за мирное небо над головой и дал обещание сохранить его таким.

Ранее в тот же день акция «Бессмертный полк» прошла на Камчатке. В шествии приняло участие более 18 тыс. человек, среди которых был глава региона Владимир Солодов.

Тогда же американский ветеран Альфред Корби присоединился к шествию «Бессмертного полка», которое проходило в Нью-Йорке. Он отдал дань памяти всем борцам с фашизмом и выразил надежду на то, что русский и американский народы вновь начнут сотрудничать.

Российский экипаж на Международной космической станции также присоединился к акции «Бессмертный полк». Космонавты показали портреты, которые им прислали в рамках акции все желающие. Всего российский экипаж на МКС получил несколько сотен фотографий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022