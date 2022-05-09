Летчики-участники спецоперации присоединились к «Бессмертному полку»

Летчики, принимающие участие в специальной операции по защите Донбасса, 9 мая присоединились к акции «Бессмертный полк», о чем сообщило Министерство обороны РФ.

В честь Дня Победы пилоты разместили на бортах своих вертолетов портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Сегодня, в этот святой и великий праздник, мы экипажем вертолета приняли решение участвовать в акции «Бессмертный полк» и разместили фотографии наших ветеранов на вертолет и отправились на выполнение боевой задачи вместе с ними», — поделился летчик Сергей.

Он выразил ветеранам благодарность за мирное небо над головой и дал обещание сохранить его таким.

Ранее в тот же день акция «Бессмертный полк» прошла на Камчатке. В шествии приняло участие более 18 тыс. человек, среди которых был глава региона Владимир Солодов.

Тогда же американский ветеран Альфред Корби присоединился к шествию «Бессмертного полка», которое проходило в Нью-Йорке. Он отдал дань памяти всем борцам с фашизмом и выразил надежду на то, что русский и американский народы вновь начнут сотрудничать.

Российский экипаж на Международной космической станции также присоединился к акции «Бессмертный полк». Космонавты показали портреты, которые им прислали в рамках акции все желающие. Всего российский экипаж на МКС получил несколько сотен фотографий.