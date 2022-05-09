Память павших в ВОВ солдат почтили в прифронтовом селе под Харьковом
В прифронтовом селе под Харьковом жители отмечают День Победы. Памятник советским солдатам в этом селе не только уцелел после обстрелов, но и был приведен в порядок усилиями местных жителей и российских солдат.
Стелу ко Дню Победы почистили, отмыли. Вокруг памятника скосили траву и покрасили ограду.
После этого местные жители вместе с российскими солдатами возложили к памятнику цветы и почтили павших минутой молчания.
«Эта Победа была СССР. Никто его не отменял, поэтому русскому солдату надо чтить память», — так прокомментировала праздник местная жительница Наталия.
8 марта сестры Катя и Валя Корниенко в рамках акции «Огонь памяти» доставили на позиции участвующих в спецоперации в Донбассе военнослужащих зажженную от Вечного огня в Александровском саду Москвы лампу.