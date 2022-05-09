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В Харьковской области ко Дню Победы облагородили памятник советскому солдату
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Память павших в ВОВ солдат почтили в прифронтовом селе под Харьковом

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В прифронтовом селе под Харьковом жители отмечают День Победы. Памятник советским солдатам в этом селе не только уцелел после обстрелов, но и был приведен в порядок усилиями местных жителей и российских солдат.

Стелу ко Дню Победы почистили, отмыли. Вокруг памятника скосили траву и покрасили ограду.

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После этого местные жители вместе с российскими солдатами возложили к памятнику цветы и почтили павших минутой молчания.

«Эта Победа была СССР. Никто его не отменял, поэтому русскому солдату надо чтить память», — так прокомментировала праздник местная жительница Наталия.

8 марта сестры Катя и Валя Корниенко в рамках акции «Огонь памяти» доставили на позиции участвующих в спецоперации в Донбассе военнослужащих зажженную от Вечного огня в Александровском саду Москвы лампу.

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