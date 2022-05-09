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Минобороны: ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США

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Вооружение и техника, доставленные на Украину из США и стран Запада, были уничтожены российскими войсками в районе населенного пункта Соледар в воскресенье, 8 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — доложил Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция
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Он добавил, что в районе Соледара ракетными войсками также была уничтожена установка реактивной системы залпового огня «Смерч», поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа ВСУ в районе Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района сосредоточения личного состава и военной техники, сказал представитель Минобороны.

Ранее в этот день Вооруженные силы РФ уничтожили корвет военно-морских сил (ВМС) Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 над островом Змеиный. В районе Одессы также сбили беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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