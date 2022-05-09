Лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) заявили, что собираются «не допустить победы» России на Украине. Это следует из совместного заявления по итогам виртуального саммита, прошедшего 8 мая. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Группа семи» и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента Путина», — сказано в заявлении.

Из документа следует, что таким образом лидеры большой семерки отдают дань тем, кто сражался во Второй мировой войне. Страны также выразили готовность «продолжать борьбу» ради народа Украины, Европы и всего мира.

На виртуальной встрече присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Семерка» указала на риск мировой продовольственной системе в связи с поставками продовольствия с Украины и призвала Россию не чинить препятствий производству и экспорту продуктов питания на Украине. Иначе, указано в документе, они будут рассматривать это как угрозу мировой продовольственной системе.

В коммюнике также сказано, что G7 будет упорядоченно добиваться конца зависимости от импорта энергоресурсов из Российской Федерации.

Ранее, 8 мая, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные. По ее словам, поставляемая информация направлена на то, чтобы украинские войска лучше противостояли России.

В Москве ранее отмечали, что, несмотря на действия США и НАТО, все цели российской спецоперации будут достигнуты.

30 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Североатлантический альянс (НАТО) делает всё, чтобы помешать завершению спецоперации России по защите Донбасса путем политических договоренностей. Он добавил, что на Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Всё это делается под предлогом «борьбы с вторжением». На самом деле, по его словам, США и ЕС намерены воевать с Россией «до последнего украинца», им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целями также названы денацификация и демилитаризация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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