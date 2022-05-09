Итальянский министр заявил о переключении ЕС на «военную экономику»

В настоящий момент Евросоюз находится в состоянии «военной экономики» из-за антироссийских санкций против углеводородов из РФ. Соответствующее заявление министра комплексных экологических образований Роберто Чинголани опубликовал 8 мая портал ANSA.

«В этой военной экономике некоторые страны будут гораздо больше затронуты этим энергетическим выбором, чем другие», — заявил Чинголани.

Он также признался в том, что итальянская экономика в настоящий момент сильно зависит от российского газа и отказ от него может принести проблемы итальянцам.

«Ключевые моменты — следующие 6–8 месяцев. Если сейчас, в короткие сроки, Россия прекратит поставки, это будет проблемой следующей зимой. Если поставки не прервутся в ближайшие полгода — у нас будет спокойная зима. Если бы они прекратились раньше, наступление зимы с пустыми запасами было бы проблемой», — заключил он.

6 мая директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о том, мировая экономика сталкивается с самым серьезным энергетическим кризисом с 1970-х годов, который усугубляется санкциями против России. Он отметил большую роль Москвы в дальнейшем развитии ситуации и констатировал большую значимость политических решений Кремля на его разрешение.

Ранее в этот день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил «Известиям», что в случае введения Евросоюзом полного запрета на импорт российской нефти через девять месяцев европейской экономике не избежать стресса, несмотря на то что за этот период можно что-то подготовить. Вопрос в том, будет ли ЕС жестко соблюдать это эмбарго.

4 мая сообщалось, что Европейская комиссия готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации. Среди прочего в нем предлагается полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».