Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Власти Великобритании приняли решение о повышении пошлины на платину и палладий из России на 35%. Об этом стало известно в воскресенье, 8 мая.

«Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Речь идет, в частности, о палладии и платине», — сказано в сообщении британского правительства.

Введение ограничительных мер, как уточняется в сообщении, было сделано в контексте специальной военной операцией, которую Россия проводит на Донбассе.

Ранее, 21 апреля, Лондон ввел запрет на импорт из России серебра, икры, изделий из дерева, а также «элитных товаров». 25-го числа британское правительство перекрыло экспорт на территорию страны продукции и технологий определенного назначения. 4 мая британская сторона ввела запрет на оказание услуг РФ в сфере управленческого дела. Иные ограничительные меры Лондона затронули не только конкретных россиян, но и национальные СМИ. В частности, в связи с последними мерами Москва выразила протест послу Соединенного Королевства в России Деборе Броннерт.

27 апреля Москва ввела персональные санкции в отношении 287 депутатов палаты общин парламента Великобритании, которым был закрыт въезд в страну. Тогда российская сторона подчеркнула, что ограничительные меры были приняты «на основе взаимности» в ответ на персональные санкции Лондона.

Ранее, 24 апреля, издание The Telegraph оценило убытки британской стороны в результате антироссийских санкций в $7,96 млрд в следующие девять лет. В частности, самый большой ущерб придется на поставки автомобилей марок Bentley и Aston Martin, а также компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и компьютерной аппаратурой.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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