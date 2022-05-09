«Известия» сравнили тактику националистов Украины прошлого и современности

С освобождением Украины от гитлеровцев далеко не для всех наступил мир. В республике продолжала действовать мощная разветвленная сеть националистов-бандеровцев. В российских госархивах подробно описано, как они действовали. Исторические параллели с действиями неонацистов в Донбассе очевидны. С некоторыми документами в преддверии Дня Победы ознакомились «Известия».

Несколько дел из центрального архива Министерства обороны, среди которых донесения, докладные записки с Украинского и Белорусского фронтов, боевые распоряжения, личные дела имеют по несколько закладок. Каждая закладка — свидетельства зверств украинских националистов. На солдат и офицеров нападали со спины. Так убили, например, лейтенанта Михаила Лиховида, пока тот чинил самолет.

«Труп тов. Лиховида лежал в яме, лицом вниз. Череп головы в двух местах был проломлен ударом тупого оружия. На спине осталась несгоревшей небольшая часть майки, брюки были спущены до колен», — говорится в документе.

Украинскими националистами в апреле 1944 года был убит и командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Николай Ватутин, памятники которому современные украинские неонацисты сносят и подвергают вандализму. Внук знаменитого военачальника рассказал «Известиям», что племянника генерала — Анатолия украинские националисты убили за родство с ним, несмотря на его юный возраст.

«А Толя, ему было в 1945 году 15 лет. В январе 1945 года его зарубили топором в подъезде. Только потому, что он племянник Ватутина», — вспоминал внук Ватутина Александр.

После поражения фашисткой Германии националисты сменили руководство, их действиями руководили США и Великобритания. Их учили сеять террор и страх, поэтому они сменили тактику. От открытого противостояния перешли к диверсиям. Бандеровцы рассчитывали, что США и Британия нападут на Советский Союз.

«С Туманного Альбиона было направлено несколько десятков завербованных вышколенных групп украинских националистов для работы на территории Западной Украины», — рассказал писатель, историк спецслужб, в прошлом сотрудник центрального аппарата 3-го Главного управления КГБ Анатолий Терещенко.

После распада Советского Союза идеология бандеровцев вновь начала набирать популярность. Идеологию неонацизма современные бандеровцы внедряли в сознание целой страны последние 30 лет.

«Ни современные украинские нацисты, ни упашники времен Второй мировой войны никогда не ставили своей целью благоденствие или защиту украинского народа. Они всегда могли им прикрыться», — отметил военный историк, эксперт российского военно-исторического общества Никита Буранов.

9 мая Министерство обороны России обнародовало документы, которые свидетельствуют о преступлениях киевского режима против исторической памяти о Великой Отечественной войне. В материалах на сайте ведомства — свидетельства об осквернении и уничтожении памятников участникам и жертвам войны.