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В России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием 9 Мая

В России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием 9 мая Дня Победы
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Парад Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 9 мая в России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Первым рабочим днем станет среда, 11 мая. Также россияне работают в четверг и пятницу, 12 и 13 мая соответственно, напомнили в Роструде.

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«При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 7-го по 10 мая включительно. Напомним, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Роструде напомнили, что работникам с неустановленным окладом за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

30 апреля юрист Михаил Прядко рассказал «Известиям» о порядке перечисления заработной платы в период майских праздников. По его словам, все выплаты заработной платы должны быть совершены перед выходными. Прядко также отметил, что если сотрудник работает в выходные, то его часы должны оплачиваться в двойном размере.

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