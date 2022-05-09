В России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием 9 Мая

С 9 мая в России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Первым рабочим днем станет среда, 11 мая. Также россияне работают в четверг и пятницу, 12 и 13 мая соответственно, напомнили в Роструде.

«При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 7-го по 10 мая включительно. Напомним, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Роструде напомнили, что работникам с неустановленным окладом за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

30 апреля юрист Михаил Прядко рассказал «Известиям» о порядке перечисления заработной платы в период майских праздников. По его словам, все выплаты заработной платы должны быть совершены перед выходными. Прядко также отметил, что если сотрудник работает в выходные, то его часы должны оплачиваться в двойном размере.