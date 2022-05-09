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Корреспондент «Известий» показал кадры боев под Донецком

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Бои под Донецком
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Всю прошлую неделю на многих позициях под Донецком не было лобовых атак, там шли артиллерийские дуэли. За восемь лет ВСУ успели хорошо там укрепиться, объясняет такую тактику специальный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в понедельник, 9 мая.

На кадрах видно поселок Пески, откуда в течение восьми лет нацбатальоны вели огонь по мирному Донецку.

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«Они корректировали огонь минометов, артиллерии, которые работали именно по Донецку по мирным кварталам», — рассказал командир взвода батальона «Русь» с позывным Белорус.

На некоторых участках вооруженные силы ДНР продвигаются вперед. Например, полностью освобождено село Троицкое. Однако там не осталось ни одного уцелевшего дома. Потеряв населенный пункт, силы ВСУ стараются уничтожить его полностью.

«Зашли сюда, как получилось, правда с потерями, хлопца снайпер снял у нас», — рассказал боец с позывным Ювелир.

Село Новоселовка пока не целиком подконтрольно силам Народной милиции ДНР. Некоторые улицы еще находятся под контролем националистов. Новоселовку еще предстоит зачищать, но гарнизон главного опорного пункта уже полностью уничтожен.

Корреспондент сообщает, что накануне 9 мая все подразделения, которые защищают Донбасс, дежурят в режиме повышенной боевой готовности. За восемь лет украинские националисты успели превратить провокации в День Победы в традицию.

Ранее, 9 мая корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал об обстановке возле «Азовстали». По его данным, у националистов после освобождения всех заложников с территории завода есть только два пути — сдаться или погибнуть.

8 мая пленный матрос ВСУ рассказал о безразличии начальства к судьбе украинских солдат. По его словам, руководство Вооруженных сил Украины нарушило свои обещания прислать помощь украинским солдатам на заводе «Азовмаш» и бросило их на произвол судьбы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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