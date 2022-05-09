Великобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий из России

Правительство Великобритания обложит повышенными 35-процентными пошлинами импорт из России платины и палладия, а также ряд других продуктов на сумму £1,4 млрд ($1,72 млрд), говорится в заявлении ведомства, опубликованном в воскресенье, 8 мая.

«Великобритания объявила о дополнительном пакете ограничений на импорт в размере £1,4 млрд и повысила тарифы на 35 процентных пунктов на такие продукты, как химикаты, платина и палладий. Объявленные меры покроют экспорт Великобритании на сумму более £250 млн и составят почти 10% британского экспорта в Россию в 2021 году. В целом, Великобритания об ограничениях на импорт из России на сумму более £2,4 млрд, исключая связанные с энергетикой меры», — сказано в сообщении британского правительства.

4 мая британская сторона ввела запрет на оказание услуг РФ в сфере управленческого дела. Иные ограничительные меры Лондона затронули не только конкретных россиян, но и национальные СМИ. В частности, в связи с последними мерами Москва выразила протест послу Соединенного Королевства в России Деборе Броннерт.

21 апреля Великобритания ввела запрет на импорт из России серебра, икры, изделий из дерева, а также «элитных товаров». 25-го числа британское правительство перекрыло экспорт на территорию страны продукции и технологий определенного назначения.

Страны Запада начали вводить новые санкции на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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