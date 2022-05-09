Экономист Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США

Рекордная за последние 40 лет инфляция, повышение цен, дефицит товаров и продуктов в США — признаки приближающегося схлопывания американского экономического «пузыря», заявила в понедельник, 9 мая, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова.

Она напомнила, что активная эмиссия денег в США когда-то привела к мощному росту экономики страны. При этом долларовая масса активно уходила в другие страны, а высокая ликвидность обеспечивала лидерство американской валюты в мире.

Даже с 85-процентной долей доллара США в расчетах на мировом рынке, реальный объем продукта в совокупном ВВП страны — очень мал из-за производства товаров в третьих странах, объяснила она в беседе с агентством «Прайм».

Гончарова отметила, что схлопыванию американского экономического «пузыря» могут способствовать подрыв авторитета американской валюты, как и переход международных расчетов на другие валюты после заморозки активов РФ. Это вовсе может «выключить» доллар из большинства сделок.

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

В начале апреля аналитики отмечали, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.