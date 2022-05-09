Прямой эфир
Экономика
Продовольственные союзы ФРГ предупредили о риске нехватки продуктов питания
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве и области 9 мая
Мир
Бибилов заявил о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к РФ
Экономика
Лондон ввел новые ограничения на импорт из России
Мир
Российский экипаж МКС присоединился к акции «Бессмертный полк»
Мир
Посол ЛНР в России заявил об оставлении Лисичанска силами ВСУ
Мир
В Праге прошел митинг против поставок Чехией оружия на Украину
Мир
Канада расширила санкции против России
Мир
Российские мобильные операторы начнут работу в Херсонской области
Мир
Попасную полностью освободили от украинских националистов
Экономика
Минфин США предписал завершить в России бухгалтерские и аудиторские услуги

Экономист Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордная за последние 40 лет инфляция, повышение цен, дефицит товаров и продуктов в США — признаки приближающегося схлопывания американского экономического «пузыря», заявила в понедельник, 9 мая, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова.

Крепитесь, рубль: с чем связано проседание доллара и евро
И какой спред дают банки на покупку и продажу валюты

Она напомнила, что активная эмиссия денег в США когда-то привела к мощному росту экономики страны. При этом долларовая масса активно уходила в другие страны, а высокая ликвидность обеспечивала лидерство американской валюты в мире.

Даже с 85-процентной долей доллара США в расчетах на мировом рынке, реальный объем продукта в совокупном ВВП страны — очень мал из-за производства товаров в третьих странах, объяснила она в беседе с агентством «Прайм».

Гончарова отметила, что схлопыванию американского экономического «пузыря» могут способствовать подрыв авторитета американской валюты, как и переход международных расчетов на другие валюты после заморозки активов РФ. Это вовсе может «выключить» доллар из большинства сделок.

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

В начале апреля аналитики отмечали, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022