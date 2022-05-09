Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя более 170 человек

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 8 мая заявил об эвакуации более 170 человек из Мариуполя. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ООН.

«В отдельном заявлении генеральный секретарь в воскресенье приветствовал прибытие новой группы из более чем 170 гражданских лиц, эвакуированных с металлургического завода «Азовсталь» и других районов Мариуполя в рамках операции по безопасному проходу, успешно координируемой Организацией Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста», — говорится в публикации.

Эвакуированные люди 8 мая, согласно сведениям ООН, были доставлены в Запорожье. Всего же с территории «Азовстали» и других районов Мариуполя по данным ООН было эвакуировано более 600 человек.

Гутерриш не оставил без внимания усилия сторон по проведению этой гуманитарной операции. Он поблагодарил руководителей Киева и Москвы, которые обеспечили необходимые гуманитарные паузы, и высоко оценил «решимость и мужество команд ООН и Международного комитета Красного Креста на местах».

В конце генеральный секретарь ООН призвал стороны конфликта вокруг Украины «не жалеть усилий для обеспечения безопасного прохода всех желающих уйти в выбранном ими направлении и для того, чтобы помощь дошла до нуждающихся».

7 мая начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что эвакуация мирных граждан с завода «Азовсталь» завершилась успешно. За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека, из которых 22 — это дети, добавил Мизинцев.

4 мая Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию рассказал о том, что с 5 по 7 мая российские военные ежедневно будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь». В рамках организации коридоров военные России и Донбасса в одностороннем порядке прекратили любые боевые действия, отвели подразделения на безопасное расстояние и обеспечили вывод мирных граждан в любом направлении.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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