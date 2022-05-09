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Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится

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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил в понедельник, 9 мая, о том, что референдум о вхождении республики в состав России состоится.

«Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект»
Президент республики Анатолий Бибилов — о присоединении к России, возможной реакции Грузии и втором туре выборов

«Референдум будет. Они (ЦИК. — Ред.) должны всё это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — сообщил он «РИА Новости».

Такое заявление Бибилов сделал после признания победы своего соперника Алана Гаглоева во втором туре выборов президента республики.

К закрытию избирательных участков в 20:00 мск явка составила 68,2%. По данным ЦИК страны, после обработки 18% протоколов Гаглоев лидировал с 59,21% голосов, Бибилов же получил 37%.

Ранее, 30 марта, президент Южной Осетии заявлял, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии.

Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

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