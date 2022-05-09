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Посол РФ в Молдавии поздравил россиян с Днем Победы

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Посол России в Молдавии Олег Васнецов 9 мая поздравил жителей страны с Днем Победы и выразил уверенность в том, что заложенный в годы Великой Отечественной войны фундамент помогает двум странам продолжить строить хорошие отношения.

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«Победа над нацизмом стала возможна благодаря единству и сплочению всех народов Советского Союза, в том числе молдаван. Несомненно, заложенный в суровые военные годы фундамент братской дружбы между нашими народами продолжит служить выстраиванию добрососедских и уважительных отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова», — говорится в обращении, размещенном на официальном сайте посольства.

Кроме того, Васнецов поблагодарил ветеранов, проживающих в Молдавии, и пожелал им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

9 мая российская команда на Международной космической станции поздравила россиян с Днем Победы. Космонавты пожелали успехов в ратных трудах военнослужащим и развернули на камеру Знамя Победы.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с Днем Победы военнослужащих и ветеранов ВОВ. Он отметил, что солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, защищая национальные интересы России во время спецоперации по защите Донбасса.

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