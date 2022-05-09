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Лондон ввел новые ограничения на импорт из России

Великобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий из России
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Лондон
Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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Правительство Великобритании ввело 35-процентные пошлины на импорт платины и палладия из России. Об этом стало известно в воскресенье, 8 мая.

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Кроме того, повышенными пошлинами облагаются химикаты.

«Новые тарифы на импорт будут охватывать товары на сумму £1,4 млрд, включая платину и палладий», — отмечается в сообщении британского правительства.

Дополнительно уточняется, что введение ограничительных мер обусловлено спецоперацией России по защите Донбасса.

Ранее, 21 апреля, Лондон ввел запрет на импорт из России серебра, икры, изделий из дерева, а также «элитных товаров». 25-го числа британское правительство перекрыло экспорт на территорию страны продукции и технологий определенного назначения. 4 мая британская сторона ввела запрет на оказание услуг РФ в сфере управленческого дела. Иные ограничительные меры Лондона затронули не только конкретных россиян, но и национальные СМИ. В частности, в связи с последними мерами Москва выразила протест послу Соединенного Королевства в России Деборе Броннерт.

27 апреля Москва ввела персональные санкции в отношении 287 депутатов Палаты общин парламента Великобритании, которым был закрыт въезд в страну. Тогда российская сторона подчеркнула, что ограничительные меры были приняты «на основе взаимности» в ответ на персональные санкции Лондона.

Ранее, 24 апреля, издание The Telegraph оценило убытки британской стороны в результате антироссийских санкций в $7,96 млрд в следующие девять лет. В частности, самый большой ущерб придется на поставки автомобилей марок Bentley и Aston Martin, а также компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и компьютерной аппаратурой.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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