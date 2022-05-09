Прямой эфир

Бибилов заявил о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к РФ

Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится
0
Анатолий Бибилов
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится, заявил 9 мая действующий президент страны Анатолий Бибилов.

«Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект»
Президент республики Анатолий Бибилов — о присоединении к России, возможной реакции Грузии и втором туре выборов

«Референдум будет. Они (ЦИК — Ред.) должны всё это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

8 мая кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что на посту лидера страны будет наращивать взаимодействие с Россией.

30 марта Бибилов сказал, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022