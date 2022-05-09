Бибилов заявил о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к РФ

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится, заявил 9 мая действующий президент страны Анатолий Бибилов.

«Референдум будет. Они (ЦИК — Ред.) должны всё это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

8 мая кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что на посту лидера страны будет наращивать взаимодействие с Россией.

30 марта Бибилов сказал, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.