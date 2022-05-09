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Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска

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После боев с российскими военными бригада военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставила город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил в понедельник, 9 мая, посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«Сегодня союзными войсками взят под контроль н.п. Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, боевиками было нанесено несколько ударов по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, добавила «Газета.Ru».

Мирошник уточнил, что теперь идет наступление на Северодонецк, а Рубежное и прилегающий к нему поселок Воеводовка зачищены от украинских боевиков. В Приволье, Шепилово и Белогоровке по-прежнему идут бои. Он выразил надежду на освобождение населенных пунктов в ближайшее время.

Днем ранее дипломат сообщал, как Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная. Этот город находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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