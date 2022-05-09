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Посол ЛНР в России заявил об оставлении Лисичанска силами ВСУ

Посол ЛНР в России Мирошник: бригада украинских военных покинула Лисичанск
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Военные на подходе к Лисичанску
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступила из Лисичанска после небольших столкновений. Соответствующее заявление 9 мая сделал в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошников.

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«Сегодня союзными войсками взят под контроль н.п. Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — рассказал посол.

Кроме того, по словам посла, в настоящий момент идет наступление на Северодонецк, а Рубежное и прилега.щий к нему поселок Воеводовка зачищены от украинских боевиков. В Приволье, Шепилово и Белогоровке по-прежнему идут бои, отмечает дипломат.

«Ждем их освобождения уже в ближайшее время», — резюмировал Мирошников.

8 мая Родион Мирошник сообщил, что народная милиция и Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Попасную, освободив его от украинских боевиков. Днем ранее он также говорил, что украинские военные попали в окружение в Северодонецке.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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