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В центре Херсона открылась фотовыставка о событиях в Донбассе в 2014 году

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Жители на площади Свободы в Херсоне, где открылась фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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В центре Херсона открылась фотовыставка, посвященная ситуации в Донбассе, сообщили в воскресенье, 8 мая, в Минобороны РФ. На кадрах военных корреспондентов — тяжелые моменты современной истории — жизнь людей под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года.

«Мы находимся в центре города Херсона, где вы видите даже не выставку, а историю, которая уже вписана фотографиями тяжелых моментов нашей с вами общей истории. Мы видим фотографии Донбасса, разрушения, которые принесли туда те нацисты, которые сегодня рассказывают о том, как на Украине никогда не было фашизма или нацизма», — сказал вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов

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Он подчеркнул, что сегодня важно помнить и осознанно открывать исторические моменты современности.

На плакатах, установленных на площади Свободы, представлены работы фотокорреспондентов, освещавших с 2014 года события в Донбассе.

«На выставке жители Херсона увидели страшные моменты из жизни мирных людей, которые 8 лет подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины», — рассказали о выставке в Минобороны РФ.

Жители Херсона приносили на выставку цветы, отдавая дань памяти соотечественникам, которые погибли из-за преступлений киевского режима.

7 мая стало известно, что главной площадкой для празднования Дня Победы в освобожденном российскими войсками Херсоне станет городская Аллея Славы. Директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко рассказала, что к Вечному огню 9 Мая ежегодно приходит множество жителей Херсона.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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