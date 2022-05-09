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Минобороны РФ: ВКС России уничтожили в районе Соледара вооружение и технику из США

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Российские Вооруженно-космические силы уничтожили вооружение и военную технику из США и западных стран в районе населенного пункта Соледар, сообщил в воскресенье, 8 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявил он.

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Конашенков добавил о поражении 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожении понтонной переправы украинских войск в районе Чугуева и шести складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красная Горка, Верхнекаменка и Маяки (ДНР), Новодружеск (ЛНР), Резниково и Николаевка в Харьковской области.

Представитель Минобороны отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 54 района сосредоточения личного состава и военной техники. Также в районе Николаева ракетные войска уничтожили пусковую установку ЗРК «Оса-АКМ» и установку реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, уточнила «Газета.Ru».

Ранее в этот день Вооруженные силы РФ уничтожили корвет военно-морских сил (ВМС) Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 над островом Змеиный. В районе Одессы также сбили беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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