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Команда МКС поздравила россиян с Днем Победы

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Космонавты
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем Победы. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков также пожелали успехов в ратном труде военнослужащим и развернули Знамя Победы.

«Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день, мы непобедимы. С праздником Великой Победы! Желаем вам бодрости духа, мира и добра, а военнослужащим — успехов в тяжелейшем и опасном ратном труде на благо России. С праздником вас! За нашу Победу! Слава России!» — сказал Олег Артемьев.

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Ранее, 9 мая, военнослужащих и ветеранов с Днем Победы поздравил министр обороны России генерал армии Cергей Шойгу. Он отметил, что солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма.

9 мая 2022 года в России отмечают 77-ю годовщину в Победы в Великой Отечественной войне. Военные парады пройдут в 28 городах России в День Победы.

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